أعلن وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو، أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس "ما زال قيد الدرس"، وجاء ذلك قبل 10 أيام من زيارة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لإسرائيل.
وقال أراوجو خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".
ومن المقرر أن يقوم الرئيس البرازيلي بزيارة إلى إسرائيل تبدأ يوم 31 مارس وتستمر إلى 2 أبريل، بعد جولته التي ستشمل الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.
وكان الرئيس البرازيلي اليميني أعلن خلال حملته الانتخابية الرئاسية أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما فعلت الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع خشية من ردود الفعل من جانب البلدان العربية المستوردة للحوم البرازيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل لم تتخذ بعد قرارا بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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