تركيا: شخصية "مفاجئة" في مواجهة أردوغان بعد الانتخابات

قال الكاتب الصحافي التركي أحمد تاكان، إن الحزب الجديد الذي سيتأسس بعد الانتخابات المحلية، سيتشكل على يد قيادات ستنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويلتحق بالمعارضة.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن مقال لتاكان في صحيفة "يني شاغ" التركية، أن "فريقاً معارضاً مستنكراً للغة أردوغان السياسية تشكل ضمن صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه".

وقال تاكان إنه تحدث في الأيام القليلة الماضية، مع شخصية مهمة في السلطة، أخبرت بأن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد السابق على باباجان، لن يكونا على رأس الحزب الجديد، وأن شخصية شابة ستتزعم الحزب، وستشكل مفاجأة سياسية للجميع، وأولهم أردوغان نفسه.