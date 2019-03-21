“أحمد هارون” يقود مبادرة إقناع “غندور” الخروج من عزلته والعودة للوطني

التاريخ: 21-مارس-2019 فى : أخبار 49 مشاهدة رسم الغياب المستمر للبروفيسر إبراهيم عندور عن المشهد السياسي داخل حزب المؤتمر الوطني علامات إستفهام حول أسباب زهد بروف غندور في مناشط ومنتديات ويوميات الوطني منذ مدة طويلة . Advertisements مولانا أحمد هارون وبحسب صحيفة مصادر، يقود مبادرة لإسترجاع غندور، رئيس الحزب المكلف سيزور البروف خلال الفترة القادمة تمهيداً لإقناع غندور بالخروج من عزلته الإختيارية والعودة لنشاطه داخل أروقة الوطني . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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