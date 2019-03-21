أصدر وزير الصحة بولاية الجزيرة قراراً بإعفاء مدير إدارة المعامل وبنوك الدم دكتور “عطا محمد عطا الله” إستشاري المختبرات الطبية من منصبه وتعيين الطبيب العمومي “أسامة عبدالرحمن الفكي” بدلاً عنه .
وأكد د. “عطا الله” إن قرار إعفائه بسبب خلافات شخصية مع الوزير والذي قال إنه توعده أكثر من مرة بالفصل عن العمل، مشيراً الى تعين طبيب عمومي مفصول عن العمل لأكثر من عام .
واصفاً ذلك وبحسب صحيفة المجهر، بأنه ضرب لأبسط قواعد العمل العام عرض الحائط وأكد أنه يحمل دكتوارة المناعة جامعة الخرطوم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدير إدارة المعامل: قرار إعفائي بسبب خلافات شخصية مع وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.