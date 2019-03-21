مدير إدارة المعامل: قرار إعفائي بسبب خلافات شخصية مع وزير الصحة

أصدر وزير الصحة بولاية الجزيرة قراراً بإعفاء مدير إدارة المعامل وبنوك الدم دكتور “عطا محمد عطا الله” إستشاري المختبرات الطبية من منصبه وتعيين الطبيب العمومي “أسامة عبدالرحمن الفكي” بدلاً عنه .

وأكد د. “عطا الله” إن قرار إعفائه بسبب خلافات شخصية مع الوزير والذي قال إنه توعده أكثر من مرة بالفصل عن العمل، مشيراً الى تعين طبيب عمومي مفصول عن العمل لأكثر من عام .

Advertisements

واصفاً ذلك وبحسب صحيفة المجهر، بأنه ضرب لأبسط قواعد العمل العام عرض الحائط وأكد أنه يحمل دكتوارة المناعة جامعة الخرطوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)