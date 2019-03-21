خلفيات وكواليس رحلة أحمد هارون إلى الدوحة

في خواتيم الأسبوع الماضي، حط الفريق صلاح قوش المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، رحاله في العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة له إلى قطر منذ عودته إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات السوداني منذ أشهر.. زيارة قوش إلى الدوحة لفتها السرية والكتمان كما هو حال زيارات ورحلات قادة وكبار رجالات المخابرات في العالم ومع هذا قال خبير أمني رفيع إن زيارة قوش لقطر لا يمكن فصلها عن جملة الأحداث التي تدور في المنطقة عامة والسودان خاصة على خلفية الغيوم وسحب التوتر التي علقت في سماء البلدين.

وقال الخبير الأمني إن الفريق قوش معروف عنه حديثه الواضح والمباشر في نقاط الخلافات ذات الطبيعة الأمنية والتي تؤثر بطريقة مباشرة على المشهد السياسي أو العكس على حد قوله.

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قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل وخبايا زيارة قوش إلى قطر حملت صحيفة الصيحة في عددها الصادر امس، خبر زيارة مولانا أحمد هارون إلى الدوحة وأوردت الصحيفة في خبرها أن مولانا أحمد هارون يزور قطر لبحث ملف السلام مع حركات دارفور، وهذا أمر يبدو بعيداً عن التعليل السياسي للزيارة التي بدت مفاجئة لكن كواليس وأخبار تشير إلى أن مولانا هارون كان قد تقدم بطلب سابق لزيارة الدوحة عندما كان والياً لشمال كردفان وتأخرت استجابة قطر للدعوة حتى جاءت لحظة تعيين هارون في منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف حيث زاره السفير القطري بالخرطوم مهنئاً بالتكليف الجديد وعلى هامش الزيارة جدد سفير قطر بالخرطوم ترحيب بلاده بزيارة هارون والذي سافر إلى الدوحة لمواصلة الحديث المباشر مع القيادة القطرية حول جملة الغيوم العالقة في فضاء المسافة بين الخرطوم والدوحة ولأحمد هارون من الصلات والعلاقات الخاصة في البلاط الأميري بالدوحة ما يجعله قادراً على الحديث الصريح والواضح عن ضرورة تنقية الأجواء بين قطر والسودان تفاصيل وكواليس الزيارة ستتضح أكثر عند مراقبة المشهد على شاشة قناة الجزيرة خلال الأيام القادمة.

أجراه: القسم السياسي

الخرطوم (صحيفة مصادر)