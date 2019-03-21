إجراءات قانونية لجهات زرعت (قطناً مُحوّراً) مُخالفاً للاشتراطات

كشف مجلس السلامة الإحيائية القومي، عن اتجاهه لمقاضاة جهات زرعت قطناً برازيلياً محوراً وراثياً دون الالتزام بالاشتراطات البيئية، بجانب مقاضاة شركة شاندونغ الذهبية للتنمية الزراعية التابعة للمركز السوداني الصيني (الفاو) لإجرائها تعديلاً جينياً على الصنف الصيني 1 دون إخطار المجلس.

وقال الأمين العام للمجلس البروفيسور عاصم أبو سارة في تصريحات حسب صحيفة الصيحة أمس، إن المجلس أصدر عقب اجتماعه الأخير برئاسة المدير المناوب د. أبو بكر ابراهيم محمد حسين، قرارات حاسمة حول انتشار زراعة أصناف من القطن المعدل وراثياً غير مجازة في القطاعين المروي والمطري، وأضاف أن القرارات ستتبعها حملات مكثفة لإزالة جميع المخلفات والمتمثلة في زراعة قطن RR (القطن البرازيلي)، بجانب فتح بلاغات ضرر بالبيئة في مواجهة المخالفين، وكشف أبو سارة عن قرار حول إجراء البحوث في المحاصيل والكائنات المعدلة وراثياً خارج مظلة السلامة الإحيائية، وأشار لتحريك إجراءات في مواجهة شركة شاندونغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)