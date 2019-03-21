التاريخ: 21-مارس-2019
8 مشاهدة
كشف مجلس السلامة الإحيائية القومي، عن اتجاهه لمقاضاة جهات زرعت قطناً برازيلياً محوراً وراثياً دون الالتزام بالاشتراطات البيئية، بجانب مقاضاة شركة شاندونغ الذهبية للتنمية الزراعية التابعة للمركز السوداني الصيني (الفاو) لإجرائها تعديلاً جينياً على الصنف الصيني 1 دون إخطار المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس البروفيسور عاصم أبو سارة في تصريحات حسب صحيفة الصيحة أمس، إن المجلس أصدر عقب اجتماعه الأخير برئاسة المدير المناوب د. أبو بكر ابراهيم محمد حسين، قرارات حاسمة حول انتشار زراعة أصناف من القطن المعدل وراثياً غير مجازة في القطاعين المروي والمطري، وأضاف أن القرارات ستتبعها حملات مكثفة لإزالة جميع المخلفات والمتمثلة في زراعة قطن RR (القطن البرازيلي)، بجانب فتح بلاغات ضرر بالبيئة في مواجهة المخالفين، وكشف أبو سارة عن قرار حول إجراء البحوث في المحاصيل والكائنات المعدلة وراثياً خارج مظلة السلامة الإحيائية، وأشار لتحريك إجراءات في مواجهة شركة شاندونغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات قانونية لجهات زرعت (قطناً مُحوّراً) مُخالفاً للاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.