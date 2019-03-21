النيابة تُخاطب البرلمان لرفع الحصانة عن (نائب) مُتهم بالاحتيال

أحالت النيابة العامة بالخرطوم أمس، بلاغاً مُحوّلاً من نيابة كوستي تحت المادة (179) ق.ج شيك مرتد، تقدم به العمدة عمر شرفي حماد حامدين، عُمدة المسيرية الزرق (لقاوة) للمجلس الوطني، طالباً فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفع الحصانة عن عضو المجلس (خ.م.أ) وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالاحتيال.

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وأوضح البلاغ بالرقم (3131)، أن المتهم (خ) يشغل منصب رئيس منظمة خيرية، اشترى (500) رأس من عجول (الأضحية) العام الماضي بتكلفة (3.800.950) جنيهاً سودانياً من الشاكي الذي يعمل في تجارة المواشي بولاية النيل الأبيض بهدف ذبحها وتوزيعها للفقراء والمساكين بمنطقة (الوساع) التابعة لمحليتي كوستي والخرطوم.

ودعا الشاكي لضرورة الإسراع في إجراءات رفع الحصانة عن البرلماني حتى ينال حقوقه كاملة، وأكد الشاكي حسب صحيفة الصيحة، تضرره من العملية، وقال إنها أسهمت في تعطيل أعماله كافة بمنطقة (لقاوة) وانعكست سلباً على قضايا ومشاكل المواطنين بالمنطقة، وأوضح الشاكي أن المتهم سدد له مبلغ (2.950.000) جنيه، وحرر له شيكاً بتاريخ 19/11/2018م، لكنه ارتد، وأضاف أن المتهم ظل يُماطل قرابة الشهر، الأمر الذي دفعه لتدوين البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)