ارتفاع  أسعار الأدوات الكهربائية وقلة الإقبال

التاريخ: 21-مارس-2019
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أدى دخول فصل الصيف لارتفاع أسعار بعض الأدوات الكهربائية خاصة المكيفات، وكشفت جولة ميدانية في سوق الأدوات الكهربائية بشارع الحرية عن ارتفاع ملحوظ في قيمة المكيفات بمختلف وحدتها ، وذكر صاحب معرض فضل حجب اسمه أن أسعارها تتفاوت ما بين محل وآخر مشيراً إلى أن قيمة المكيف منتج نسمة الثابت 6 ألف وحدة بلغ “21” ألف جنيه بينما المتحرك قيمته “24” جنيه، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار في الصيف لدرجة عالية جداً، وأن الأسعار تختلف من دكان لآخر وفقاً للشركة المنتجة.
وذكر بحسب صحيفة الانتباهة أن تذبذب سعر الدولار الحي لا يؤثر عليهم كأصحاب محلات ومعارض ، إلا أن المتضرر منه الشركات على وجه الخصوص مؤكدا أن البيع بالكاش هو الأكثر إقبالاً لدى التجار شاكياً من ضعف القوة الشرائية بسبب انعدام السيولة الذي تعاني منه البنوك والأسواق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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