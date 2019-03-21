سودانيون يرشحون الحسن لجائزة محمد بن راشد

رشح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السودانيين داخل وخارج البلاد، الإعلامي عبد الله محمد الحسن لجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر مبادرة (صناع الأمل)، وذلك عن برنامجه (بنك الثواب)، الذي يعنى بتقديم الدعم للمرضى والفقراء، وقد شرحت قائدة مبادرة ترشيح الحسن للجائزة الشاعرة ابتهال طريقة المشاركة في المسابقة والتصويت للمرشح.

يذكر أن برنامج بنك الثواب حسب صحيفة آخر لحظة، قد انطلق عبر شاشة قناة قوون الرياضية، قبل عدة سنوات، ثم تواصل بثه بعد توقف القناة عبر شاشة الخرطوم الفضائية مساء الجمعة من كل أسبوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)