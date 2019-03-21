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إنقاذ شاب بطريقة مثيرة بعد سقوطه من أعلى كوبري الحلفايا

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ميادة 0 تبليغ

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التاريخ: 21-مارس-2019

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نفذت فرقة الإنقاذ النهري التابعة للدفاع عملية إنقاذ مثيرة، وإنتشلت شاباً من وسط النيل أسفل كوبري الحلفايا .

 

وقال مصدر مطلع إن الشاب أتى الى النيل مستغلاً مركبة عامة، ومن ثم بدأ في السير على أقدامه عابراً الكوبري، وعند وصوله بالقرب من منتصفه قبالة محلية كرري قفز من أعلاه الى داخل النيل، ورأه بعض المارة .

 

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وأضاف ذات المصدر أن فرقة الإنقاذ النهري كانت تجري تمشيطاً على مياه النيل، حيث رأى أحد أفرادها الشاب يصقط من أعلى قاصداً الإنتحار، فأسرعو إليه ونحج أحدهم في إنقاذه رغم الصعوبات التي واجهته في التعامل مع الشاب داخل المياه .

 

مشيراً وبحسب صحيفة السوداني، الى إنهم أخضعوه الى إسعافات أولية وبعد تأكدهم من سلامته إقتادوه الى قسم الحتانة ودونوا ضده بلاغ في الشروع في الإنتحار .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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