مقاومة شرسة بين لص وربة منزل

أوقعت محكمة جنايات الأزهري برئاسة مولانا هشام محمد عقوبة السجن (3) سنوات، وذلك في مواجهة لص تمكن من السطو على منزل وسرقة محتوياته، وسدد طعنة لصاحبة المنزل شارعاً في قتلها، وألزمت المحكمة المدان بدفع مبلغ (40) ألف جنيه للمجني عليه صاحبة المنزل، جراء الإصابة والتي تعرضت لها على يد المدان الذي أدانته المحكمة بتهمتي السرقة وتسبيب الأذى الجسيم.

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وتعود تفاصيل القضية حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن اللص كان قد تسور منزل الشاكية في الأزهري، واستطاع سرقة (شاشة) بلازما وجهاز لابتوب بمعاونة متهم آخر كان يقف خارج المنزل استلم منه المسروقات، وحاول المتهم العودة مرة أخرى إلى المنزل، شعرت به صاحبة المنزل وخرجت من الغرفة لتقصي حقيقة الأمر، إلا أن المتهم تصدى لها بالسكين محاولاً قتلها وتمكنت من مقاومته والإفلات من قبضته، ما جعل المتهم يفكر في الهروب، إلا أنها لحقت به وحاولت إيقافه، فاستل سكيناً وسدد لها طعنة وتخلص من قبضتها، واستنجدت بأسرتها والتي هبت لنجدتها وتم إسعافها إلى المستشفى، وأكد قرار الطبيب أن الطعن أدى إلى فصل في فقرات السلسلة الفقرية، وتم تدوين بلاغ في مواجهة مجهول، وباشرت الشرطة تحرياتها وتمكنت من القبض على المتهم الأساسي في القضية، وأقر بتعديه على منزل الشاكية بقصد السرقة، وكان برفقته متهم آخر فصلت الشرطة الاتهام في مواجهته بعد أن تعذر القبض عليه، تم تقديم المتهم للمحاكمة تحت المواد (139/147) من القانون الجنائي، وأصدرت المحكمة في مواجهته العقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)