تخصيص 11 مليون متر للمقابر بالخرطوم

طالب نواب بمجلس تشريعي الخرطوم، بمحاربة التمدد العشوائي وإيجاد حلول جذرية ناجعة له، وتكثيف الإعلام والتوعية عبر المنابر بعملية التنظيم، ونوهوا لأهمية تخصيص نوافذ لتنظيم القرى، ودعوا لتعزيز مهام واختصاصات جهاز حماية الأراضى.

وكشف وزير التخطيط العمراني المهندس محمد الحسن الحضري، عن تشاور مع الوالي لفك حظر بعض المناطق لإدخال الكهرباء بعد قرار ربط الخدمات بشهادة البحث، ومواصلة تأهيل الخطط الإسكانية بعد قرار إيقافها من الوالي السابق، وأعلن عن (11) مليون متر مربع سيتم تخطيطها للمقابر بالولاية.

ونوه رئيس لجنة التخطيط العمراني بالإنابة مبارك سحور، خلال تداول تقرير أداء وزارة التخطيط العمراني للعام 2018م اليوم “الأربعاء”، لإنتشار السكن العشوائي وازدياد الكثافة السكانية، بسبب الحروب في كردفان ودارفور ودولة جنوب السودان، وكشف عبر تقرير اللجنة، عن تدني نسبة الإسكان الشعبي للتضخم التراكمي لأسعار المواد، وأشار إلى أن إجراءات الاستئنافات تؤخر العمليات التخطيطية، بالإضافة لبطء التعويضات عند الإزالة وضعف الأداء في الريف لضعف الميزانية. وأوصى التقرير بإزالة التشوهات في الشوارع الرئيسية والأسواق والمحال التجارية، وضرورة الإلتزام بالمخطط الهيكلي والقرارات التخطيطية وسن قانون لتنظيم الأراضي بالولاية.