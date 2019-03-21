سودانى ومصرى وعراقى يفوزون بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربى

سجل ثلاثة شعراء من السودان ومصر والعراق أسماءهم كأول فائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربى فى السعودية اليوم الأربعاء.
وحصل السودانى محمد عبد الله عبد البارى على الجائزة فى فرع الشعر الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) بينما حصل المصرى فوزى محمود أحمد خضر على الجائزة فى فرع الشعر المسرحى وقيمتها 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) فيما حصل العراقى كريم عودة لعيبى على الجائزة فى فرع القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال (نحو 53 ألف دولار).
وكانت لجنة التحكيم قد تلقت فى البداية نحو 200 طلب مشاركة لكن معايير المنافسة لم تنطبق سوى على 47 مشاركة من 11 دولة.
جاء إعلان أسماء الفائزين بالدورة الأولى للجائزة بالتزامن مع اليوم العالمى للشعر الذى يوافق 21 مارس آذار من كل عام.
وتحمل الجائزة اسم الأمير عبد الله الفيصل (1922-2007) الذى لُقب "الأمير الشاعر" إذ صدرت له عدة دواوين مطبوعة وتغنى بأشعاره كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبادى الجوهر.
وبعد إعلان نتيجة الدورة الأولى كشف الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودى وأمير منطقة مكة عن استحداث فرع جديد للجائزة مخصص لطلبة وطالبات مرحلتى الثانوية والبكالوريوس بقيمة نصف مليون ريال تتوزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
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