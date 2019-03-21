جنرال الهلال يتوعد نجم الساحلي

التاريخ: 20-مارس-2019
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رحب الجنرال صلاح محمد ادم، المدرب العام لفريق الهلال، بقرعة ربع الكونفدرالية، التي أوقعت فريقه بمواجهة الهلال وقال الجنرال في حواره مساء اليوم مع قناة النادي، أنهم أسعد الناس بالقرعة ولا يخشون أي منافس مشيراً إلى أن نقاشهم مع المدرب التونسي نبيل الكوكي والطريفي الصديق رئيس القطاع الرياضي حول مسار السفر، بجانب مباريات الفيق المؤجلة في الممتاز لافتاً إلى أن الهلال الآن هو حديث الإعلام الخارجي بعد تميزه في مرحلة مجموعات الكونفدرالية وأن الفرق الأخرى أصبحت تتفادى مواجهته، وأن المرحلة القادمة لا بد أن يكون لاعب الهلال على قدر الثقة والمسؤولية وأن هذه القرعة ساعدتنا في تركيز اللاعبين على المرحلة القادمة وكيفية التأهل لنصف النهائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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