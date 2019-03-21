المدرب العام للنجم يتحدي الهلال والمريخ

أكَّد رفيق المحمدي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنجم الساحلي، أن قرعة فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، جاءت متوازنة.

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وقال المحمدي في تصريحات أوردها موقع (كووورة): علينا الإعداد جيدًا لموقعة الهلال، وبإذن الله سنتخطى عقبته ونتأهل إلى نصف النهائي، خاصة وأن الكونفيدرالية من الاهداف المرسومة لفريقنا هذا الموسم. وأضاف: النجم ينتظره ماراثون من المقابلات محليًا، وإقليميًا، وقاريًا، لذلك نحرص على أن تكون المجموعة في أحسن حالاتها من الناحية البدنية”.

وتابع: بإذن الله بعد أن ننجح في تخطي عقبة المريخ السوداني، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية ، سنركز اهتمامنا على مباراة الهلال السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)