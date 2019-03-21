التاريخ: 20-مارس-2019
1 مشاهدة
أكَّد رفيق المحمدي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنجم الساحلي، أن قرعة فريقه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، جاءت متوازنة.
وقال المحمدي في تصريحات أوردها موقع (كووورة): علينا الإعداد جيدًا لموقعة الهلال، وبإذن الله سنتخطى عقبته ونتأهل إلى نصف النهائي، خاصة وأن الكونفيدرالية من الاهداف المرسومة لفريقنا هذا الموسم. وأضاف: النجم ينتظره ماراثون من المقابلات محليًا، وإقليميًا، وقاريًا، لذلك نحرص على أن تكون المجموعة في أحسن حالاتها من الناحية البدنية”.
وتابع: بإذن الله بعد أن ننجح في تخطي عقبة المريخ السوداني، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية ، سنركز اهتمامنا على مباراة الهلال السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المدرب العام للنجم يتحدي الهلال والمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.