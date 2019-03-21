ريال مدريد يُغري نجم باريس بمكافأة خيالية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى لتدعيم مركز خط الوسط، بلاعب محوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد قد طلب من إدارة النادي الملكي، حسم التعاقد مع أدريان رابيوت، نجم وسط باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.
وأكدت التقارير أن ريال مدريد سيدفع مكافأة ضخمة في حال توقيع اللاعب لصالح اللوس بلانكوس تصل إلى (15) مليون يورو.
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