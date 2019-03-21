تطبيق "Poweramp" يدعم الكروم كاست ومساعد جوجل

قام فريق عمل تطبيق Poweramp، بإعادة تجديد التطبيق بعد فترة استغرقت ثلاث سنوات من عدم التطوير، وقبل نحو شهر من الآن أضاف التوافق مع أندرويد أوتو، والآن هناك تحديث آخر وجديد أتى بمزايا يجب أن يتمتع بها كل مُشغّل وسائط، والمُتمثّلة في دعم الكروم كاست والأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل.

كما وهناك إعدادات جديدة لتشغيل الكروم كاست، تتيح للمستخدم اختيار جودة الصوت وحجم المخزن المؤقت بشكل محبب وأكثر، ومع دعم مساعد جوجل سيتمكن المستخدم من تشغيل أو إيقاف أو تكرار أو تشغيل المسار التالي أو حتى الرجوع إلى المسار السابق عبر الأوامر الصوتية.

وإذا لم يكن التطبيق قيد الاستخدام على الهاتف، فيمكن تحديد “تشغيل على Poweramp” وسيتعرّف المساعد ما يجب القيام به، أخيرًا هذه الميزات وغيرها متاحة الآن كتحديث على صفحة تطبيق Poweramp من على متجر جوجل بلاي.