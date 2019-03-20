منتخبنا الأولمبي يسقط النجم بثنائية الشعلة

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة قاد المهاجم الدولي وليد الشعلة، منتخبنا الأولمبي للفوز على نظيره الكيني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد الهلال، في ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا لأولمبياد طوكيو 2020، انتهى الشوط الأول بهدف الشعلة، وأضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني من ركلة جزاء، وستقام مباراة الإياب يوم 26 من مارس الحالي بالعاصمة نيروبي لتحديد المنتخب الصاعد لمرحلة قبل الأخيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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