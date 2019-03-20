نيابة أمن الدولة تحيل أكثر من 70 دعوى جنائية الي المحاكم

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : أخبار 22 مشاهدة عكفت نيابة أمن الدوله خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تقييم الدعاوي الجنائية تحت الإجراء بجهد مضاعف ومشترك بينها وبين شرطة مباحث أمن الدولة كل في مجال اختصاصه . Advertisements وقال مولانا بابكر عبد اللطيف علي رئيس نيابة أمن الدولة في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء إن خلاصة ذلك الجهد تم من خلاله إحالة أكثر من 70 دعوى جنائية إلى المحاكم تحت مواد اتهام مختلفة ونتج عن ذلك أيضاً إحالة دعاوي جنائية شغلت الرأي العام واستصحبت النيابة المبادئ والمعايير التي تتفق مع حقوق الإنسان ووفرت كافة الضمانات التي تقود إلى محاكمات عادلة. وأضاف أنه تم استرداد مبالغ مالية مقدرة للدولة نتيجة مخالفات وفقاً لقانون الكهرباء واللوائح الصادرة بموجبه ومخالفات أيضاً تحت لوائح السكة حديد حسب الاختصاص النوعي للنيابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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