نيابة أمن الدولة تحيل أكثر من 70 دعوى جنائية الي المحاكم

التاريخ: 20-مارس-2019
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عكفت نيابة أمن الدوله خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تقييم الدعاوي الجنائية تحت الإجراء بجهد مضاعف ومشترك بينها وبين شرطة مباحث أمن الدولة كل في مجال اختصاصه .
وقال مولانا بابكر عبد اللطيف علي رئيس نيابة أمن الدولة في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء إن خلاصة ذلك الجهد تم من خلاله إحالة أكثر من 70 دعوى جنائية إلى المحاكم تحت مواد اتهام مختلفة ونتج عن ذلك أيضاً إحالة دعاوي جنائية شغلت الرأي العام واستصحبت النيابة المبادئ والمعايير التي تتفق مع حقوق الإنسان ووفرت كافة الضمانات التي تقود إلى محاكمات عادلة.
وأضاف أنه تم استرداد مبالغ مالية مقدرة للدولة نتيجة مخالفات وفقاً لقانون الكهرباء واللوائح الصادرة بموجبه ومخالفات أيضاً تحت لوائح السكة حديد حسب الاختصاص النوعي للنيابة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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