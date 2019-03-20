خبراء : موقع (فيس بوك) يسيطر عالمياً

قطع المدير العام للمركز القومي للمعلومات المهندس محمد عبدالرحيم يس بسيطرة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بصوره كبيرة عالمياً. وأكد أن عدد كبير من السودانيين يستعملون (اليوتيوب)، وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثيرات سواء كانت سلباً أو إيجاياً.

وأكد يس خلال مخاطبته يوم (الاربعاء) ، المنتدى الذي نظمته المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات أهمية الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق التطور المنشود.

من جانبه أوضح مدير المؤسسة الشبابيه لتقانة المعلومات المهندس حامد عبدالله أن المنتدى يهدف إلى التبصير بأهمية التواصل الاجتماعي في هذا المرحلة.

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وأشاد بدور المركز القومي للمعلومات لدعم ووقوفه مع كل مناشط الاتحاد الوطني للشباب السوداني بصورة عامة والمؤسسة بصفة خاصة.

من جهتها قالت مساعد رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني د.ريم الناجي أن الاتحاد يهدف من خلال روافده لتفعيل العلاقات مع المؤسسات المشابهة، وأكدت أن هنالك برامج مختلفة تستهدف الشباب يتم خلالها تطوير امكانياتهم بصورة تلبي طموحاتهم، وأعلنت مواصلة المؤسسة لبرامج تدريب وتفعيل طاقات الشباب للاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار.

وطالب خبير التواصل الاجتماعي د.عبد الله فتحي بحسب الصيحة أون لاين بتوظيف الإعلام الرقمي في تشكيل الأدوات بصورة تلبي الطموحات،وأوضح أن الإعلام الجديد يصب في مضمون واحد، ونوه إلى الأبعاد التي تشكل الصورة الذهنية لدى المتلقي أهمها توصيل المعلومة بصورة صادقة مما يسهم في التفاعل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)