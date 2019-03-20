شارك الكوميديان محمد موسى عضو فرقة تيراب الكوميديا – شارك في أحد حفلات الأعراس السودانية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالقاء عدد من النكات التي تفاعل معها الجمهور.
هذا وقد أوضح موسى بأن مشاركته في مناسبة الزواج السوداني يعتبرها تبرعه الشخصي في كشف العريس بدلاً عن دفع مبلغ مالي مشيراً إلى أنه كلما نوى الدفع نقداً يتراجع عندما يعرف ارتفاع قيمة العملة (الدولار) الشي الذي جعل القاعة تضج بالضحك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ارتفاع الدولار يجعل الكوميدي محمد موسى يشارك في كشف عريس سوداني بأمريكا (بالنكات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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