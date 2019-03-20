بالفيديو :ناشطون عرب يقللون من مشاركة الشاعرة السودانية ابتهال مصطفى في مسابقة أمير الشعراء بالخليج والسودانيون يردون

أثار ظهور الشاعرة السودانية ابتهال محمد مصطفى ضمن مسابقة أمير الشعراء بالخليج – أثار جدلاً بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنتمين لبعض الدول العربية وعدد من السودانيين حيث انبرى أحد المتابعين من الجنسيات العربية إلى التقليل من مشاركة الشاعرة حيث وصفها بالشاعرة المبتدئة عندما ذكر قائلاً : (رفاث قصائدي أفضل من هذه القصيدة،واعتذر عن هذه العبارة،لو كان هناك دعم لي لكنت أنا لجنة تحكيم أمام تلك الشاعرة المبتدئة).

هذا وقد انبرى عدد من الرواد السودانيين للدفاع عن الشاعرة مستنكرين ما ذهب إليه حيث قال أحدهم في رده:(عندنا مثل سوداني بقول الما بتلحقو جدعوا بمعني الشئ الذي لا تطوله أرمه بحجر اسمك لا يبين من تكون انثي أم ذكر ولكن أقول لك لو كنت تملك الشعر الذي تدعى لما تتوارى خلف حجاب و تذم الغير وتنفث سم أفكارك هنا، هناك مواسم قادمات شق طريقك و لكن لا تحقد على الذين نالوا شرف المشاركة ربنا يهدينا و يهديك أسف جداً لو أصابك رزاز حرف ولك العتبي) بينما قال آخر :(انت جاهل إن قلت شاعر مبتدئ عمرها الفنى نحن أعلم به منك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)