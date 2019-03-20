قرار جمهوري بمنح وزارة العدل الولاية على إبرام العقود القانونية والإتفاقات

أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بأن تكون لوزارة العدل دون غيرها الولاية الكاملة على كافة أعمال الدولة وتصرفاتها القانونية.

ويلزم القرار الذي تحصل عليه "المركز السوداني للخدمات الصحفية" المقرب من السلطات؛ اليوم الاربعاء؛ جميع أجهزة الدولة القومية والولائية مباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل، وأن تقوم بمخاطبة الوزارة بحاجتها من المستشارين.



ويحظر القرار إبرام أي عقد او إتفاقية أو الدخول في تعامل يرتب إلتزاماً على الدولة إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية أو الولائية.



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كما حظر إستخراج أي مبلغ متعلق بإلتزام تعاقدي إلا بعد التأكد من توثيق العقد بواسطة مستشار قانوني من وزارة العدل.



والزم القرار الجمهوري جميع أجهزة الدولة بإشراك ممثل لوزارة العدل في أي لجان عطاءات أو مناقصات، وكذلك في أي تفاوض داخلي او خارجي يرتب إلتزاماً على الدولة وتستلزم طبيعته وجود مستشار قانوني.



وشملت أجهزة الدولة التي حددها القرار المؤسسات السيادية والقومية والوزارات والشركات والصناديق الحكومية وحكومات وأجهزة الولايات والقوات النظامية.