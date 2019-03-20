كيف وصل النجم الساحلي لربع نهائي الكونفيدرالية؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون الهلال السوداني على موعدٍ مع منافس تونسي في مرحلة ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية بعدما أسفرت القرعة عن ذلك اليوم”الأربعاء”، ما اعتبره البعض أن المواجهة تجئ كنهائي مبكّر في المنافسة.

وتمكّن النجم الساحلي من الوصول إلى مرحلة ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد أن حقق نتائج مثالية منذ دور الستة عشر بجانب مرحلة المجموعات.

وخلال دور الستة عشر واجه النجم الساحلي نظيره استاد أبيدجان العاجي حيث استطاع أن يحقق الفوز عليه بملعبه بتونس بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما كانت الخسارة حاضرة في مباراة الإياب بهدفٍ دون مقابل لكّنها لم تمنع الفريق التونسي من التواجد في دوري المجموعات.

وأوقعت القرعة التي أجريت لدور المجموعات النجم الساحلي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه كلٍ من الصفاقسي، ساليتاس، رينجرز النيجيري.

لومير

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وجاءت محصلة الفريق الشهير بـ”الليتوال” إيجابية إلى حد كبير، حيث خاض ست مواجهات، حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في جولة وحيدة، بيد أنه خسر في لقائين.

ونجح هجوم الفريق التونسي في تسجيل ستة أهداف بواقع هدفين في كل مباراة، وفي المقابل اهتزت مرماه أربع مرات من خلال الجولات الستة التي أداها.

وخسر النجم أولى مبارياته بمرحلة المجموعات أمام الصفاقسي التونسي بهدف بملعبه، فيما كان التعادل من دون أهداف حاضرًا عندما واجه ساليتاس خارج أرضه، لكّن الفريق تمكّن من تحقيق الفوز في المرحلة الثالثة على حساب رينجرز النيجري بهدفين مقابل هدف في أرضه وأمام جماهيره.

وفي مباريات الإياب استطاع النجم الساحلي أن يكسب مباراته خارج ملعبه أمام رينجرز النيجري بهدفين دون مقابل، لكّنه قبل الخسارة الثانية أمام الصفاقسي، بيد أنّه استطاع أن يفوز على ساليتاس بهدف دون رد في ختام مبارياته بمرحلة المجموعات.

النجم الساحلي

ومن أصل ست مواجهات أداها جاءت محصلة النجم الساحلي في المباريات التي أداها بملعبه إيجابية حيث حصد ست نقاط بعد فوزه على رينجرز، وساليتاس، وخسر لقائه أمام الصفاقسي، فيما كانت المباريات التي أداها خارج ملعبه جيّدة، فتعادل أمام ساليتاس،وفاز على رينجرز، وخسر أمام الصفاقسي.