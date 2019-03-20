عقيمة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> الرجل العقيم لا ينجب… وكذلك المرأة..
> ثم أيضاً الدول العقيمة، لا تنجب عدلاً… ولا سلاماً… ولا تحضراً… ولا حرية..
> وحين تموت لا تترك ذرية تحمل اسمها… تفاخراً..
> وهي حتماً ستموت… كما ماتت دولة الاتحاد السوفييتي بعد عمر شمولي طويل..
> والآن لا أحد يذكرها بالخير… ولا رموزها..
> وحُطم تمثال لينين … وقُرن بالذم اسم ستالين… وسُخر من خروتشوف الساخر..
> وما ذاك إلا لأنها كانت دولة عقيمة… وعميقة..
> لم تقدر على التكيف مع بيئة العصر… ولم تستطع مواكبة طفرات التاريخ الحتمية..
> فانقرضت… تماماً كما انقرضت بعض المخلوقات قديماً..
> وسبب انقراضها عجزها عن إحداث طفرات جينية… تلائم المستجدات البيئية..
> وكثيرٌ من الدول الآن تشبه الكوجا… والماموث… والديناصور..
> هي دول ذات نظم سياسية يُفترض أن تكون منقرضة في زماننا هذا… من زمان..
> فحركة سير التاريخ السياسي تتجه – دوماً – نحو الأمام..
> نحو الحريات… وحقوق الإنسان… وتداول السلطة… والفصل بين السلطات..
> وهذه هي طفرات الجين السياسي الطبيعية..
> وما لم تحدث هذه الطفرات لن تتمكن مثل هذه الأنظمة من مواكبة مسيرة التاريخ..
> وهكذا هي الحياة كلها… في حالة صيرورة دائمة..
> وقديماً قال هرقليطس مقولته الفلسفية الشهيرة… توصيفاً لهذه السُنة الكونية..
> قال : لا تستطيع نزول النهر مرتين… فمياهه تتغير دوماً..
> ولكن الأنظمة الشمولية العقيمة – والعميقة – لا تتغير مياهها أبداً… ولا دماؤها..
> ومن ثم تظل متخلفة عن ركب الحضارة..
> وتعيش على الفُتات الذي يجود به المتحضرون عليها… وهي من خلفهم تترنح..
> وليست عقيمة وحسب… وإنما كئيبة ورتيبة ومملة كذلك..
> فالوجوه أيضاً لا تتغير، ولا المنهج… ولا الخطط… ولا البرامج… ولا السياسات..
> بل ولا حتى الخطاب السياسي، فهو يبقى كما هو… سنين عدداً..
> فما تسمعه اليوم سمعته أمس… وقبل شهر… و قبل عام… وقبل عشرين عاماً..
> فلا شيء يتغير… تحت مظلة هذه الأنظمة الماموثية..
> وحتى نشرات الأخبار التي تشاهدها اليوم هي ذاتها التي تشاهدها منذ ألف يوم..
> ما يتغير فقط هو آثار العمر على الوجوه..
> والشعوب السعيدة – حسب تقارير السعادة العالمية – تجدها في الدول المتطورة..
> ولم يرد فيها – بالغلط – اسم شعب واحد… محكوم شمولياً..
> فهي شعوب كئيبة… مثل كآبة الأوضاع السياسية – المتحنطة – التي تعيشها..
> ولكنها لن تظل كذلك إلى الأبد… بعد أن بات العالم قرية..
> فهي تشاهد شعوب الدول المتحضرة من حولها… وتتمنى أنْ لو تصير مثلها..
> والتمني هذا هو وجودٌ بالقوة… بلغة الفلسفة..
> وطال الزمن أم قصر سيمضي- تدريجياً- إلى أن يكون وجوداً بالفعل..
> ولا عزاء لكل دولة تعاند حركة التاريخ… والحياة..
> وتصر على أن تبقى ديناصوراً..
> وتبقى عقيمة !!.
كانت هذه تفاصيل خبر عقيمة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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