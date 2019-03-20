عقيمة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الرجل العقيم لا ينجب… وكذلك المرأة..

> ثم أيضاً الدول العقيمة، لا تنجب عدلاً… ولا سلاماً… ولا تحضراً… ولا حرية..

> وحين تموت لا تترك ذرية تحمل اسمها… تفاخراً..

> وهي حتماً ستموت… كما ماتت دولة الاتحاد السوفييتي بعد عمر شمولي طويل..

> والآن لا أحد يذكرها بالخير… ولا رموزها..

> وحُطم تمثال لينين … وقُرن بالذم اسم ستالين… وسُخر من خروتشوف الساخر..

> وما ذاك إلا لأنها كانت دولة عقيمة… وعميقة..

> لم تقدر على التكيف مع بيئة العصر… ولم تستطع مواكبة طفرات التاريخ الحتمية..

> فانقرضت… تماماً كما انقرضت بعض المخلوقات قديماً..

> وسبب انقراضها عجزها عن إحداث طفرات جينية… تلائم المستجدات البيئية..

> وكثيرٌ من الدول الآن تشبه الكوجا… والماموث… والديناصور..

> هي دول ذات نظم سياسية يُفترض أن تكون منقرضة في زماننا هذا… من زمان..

> فحركة سير التاريخ السياسي تتجه – دوماً – نحو الأمام..

> نحو الحريات… وحقوق الإنسان… وتداول السلطة… والفصل بين السلطات..

> وهذه هي طفرات الجين السياسي الطبيعية..

> وما لم تحدث هذه الطفرات لن تتمكن مثل هذه الأنظمة من مواكبة مسيرة التاريخ..

> وهكذا هي الحياة كلها… في حالة صيرورة دائمة..

> وقديماً قال هرقليطس مقولته الفلسفية الشهيرة… توصيفاً لهذه السُنة الكونية..

> قال : لا تستطيع نزول النهر مرتين… فمياهه تتغير دوماً..

> ولكن الأنظمة الشمولية العقيمة – والعميقة – لا تتغير مياهها أبداً… ولا دماؤها..

> ومن ثم تظل متخلفة عن ركب الحضارة..

> وتعيش على الفُتات الذي يجود به المتحضرون عليها… وهي من خلفهم تترنح..

> وليست عقيمة وحسب… وإنما كئيبة ورتيبة ومملة كذلك..

> فالوجوه أيضاً لا تتغير، ولا المنهج… ولا الخطط… ولا البرامج… ولا السياسات..

> بل ولا حتى الخطاب السياسي، فهو يبقى كما هو… سنين عدداً..

> فما تسمعه اليوم سمعته أمس… وقبل شهر… و قبل عام… وقبل عشرين عاماً..

> فلا شيء يتغير… تحت مظلة هذه الأنظمة الماموثية..

> وحتى نشرات الأخبار التي تشاهدها اليوم هي ذاتها التي تشاهدها منذ ألف يوم..

> ما يتغير فقط هو آثار العمر على الوجوه..

> والشعوب السعيدة – حسب تقارير السعادة العالمية – تجدها في الدول المتطورة..

> ولم يرد فيها – بالغلط – اسم شعب واحد… محكوم شمولياً..

> فهي شعوب كئيبة… مثل كآبة الأوضاع السياسية – المتحنطة – التي تعيشها..

> ولكنها لن تظل كذلك إلى الأبد… بعد أن بات العالم قرية..

> فهي تشاهد شعوب الدول المتحضرة من حولها… وتتمنى أنْ لو تصير مثلها..

> والتمني هذا هو وجودٌ بالقوة… بلغة الفلسفة..

> وطال الزمن أم قصر سيمضي- تدريجياً- إلى أن يكون وجوداً بالفعل..

> ولا عزاء لكل دولة تعاند حركة التاريخ… والحياة..

> وتصر على أن تبقى ديناصوراً..

> وتبقى عقيمة !!.