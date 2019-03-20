ولايات في قفص الاتهام.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كشفت تقارير ديوان المراجع العام، عن أن حجم الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية في إحدى عشرة ولاية بلغ خمسمائة وخمسين مليون جنيه. واحتلت ولاية كسلا المركز الأول بمبلغ أربعمائة مليون جنيه، فيما جاءت ولاية الجزيرة في المركز الثاني بمبلغ ثلاثة وسبعين مليون جنيه، وبلغت في ثلاث من ولايات دارفور اثنين وخمسين مليون جنيه. أما في ولايات جنوب وشمال كردفان وسنار فقد بلغت المخالفات المالية ستة وثلاثين مليون جنيه. وأرجع عدد من مديري جهاز المراجعة القومي بالولايات المخالفات المالية إلى ضعف الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الصرف بدون مستندات، علاوة على الصرف لجهات اعتبارية بأسماء أشخاص، والصرف دون طرح عطاءات وعدم تقديم مستندات للمراجعة والصرف بفواتير مبدئية.

> بعد مغادرة كل ولاة الولايات مناصبهم، وحل بدلاً عنهم ضباط في الجيش والأمن، وجد الحكام الجدد أن أسئلة بارزة ماثلة ومطروحة، في غالبية الولايات مثل تقدم الخدمات الى الخلف، وضعف التنمية، والترهل في الجهاز التنفيذي والصرف البذخي والاهتمام بالعمل السياسي على حساب قضايا المواطن وهمومه، الأمر الذي ضاعف هجرات السكان من الريف نحو المدن الرئيسة والعاصمة، بحثاً عن حياة أفضل بعد أن أضحت الولايات طاردة.

> اتهام كل حكام الولايات المنصرفين بالفشل المطلق سيكون ظلماً وتعسفاً، وفي الوقت ذاته وصمهم بالنجاح يكذبه الواقع القاسي في الولايات، فبعض الحكام الذين رسموا بصمات واضحة في ولاياتهم، استطاعوا تحقيق ذلك بتطويع ما توفر لهم من موارد أحسنوا استخدامها، وحجموا الصرف السياسي والتوسع في هياكل الحكم، وإهدار المال العام، وعدم الصرف على مشروعات ليست ذات جدوى لمواطنيهم.

> وثمة أمر يكاد يكون القاسم المشترك بين غالبية حكام الولايات السابقين هو شكاويهم من أن عدم تحقيق تطلعات مواطنيهم وهزيمة برامجهم وخططهم وراءه ضعف التدفقات المالية من الخرطوم، وانعدام أموال التنمية، وعدم وجود مشروعات قومية كبيرة تساهم في ازدهار الولايات اقتصادياً وتستوعب الأيادي العاملة، مما يعزز الشكوك عن غياب رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة.

> والاعتقاد السائد أن ما توفر للحكام من موارد مادية خلال الأعوام الماضية كان كفيلاً بإحداث تغيير نسبي في حياة مواطني الولايات، لكن ترهل الجهازين التنفيذي والتشريعي والترضيات السياسية والمحاصصة القبلية جعلت حكومات الولايات تلهث شهرياً لتوفير الفصل الأول «مرتبات وأجور ومخصصات»، وباتت الخدمات والتنمية في أدنى سلم الأولويات.

> تقارير المراجع العام السنوية تعكس سوء إدارة المال العام وضعف الرقابة واختلال الصرف على مشروعات بلا جدوى، وابتلاع الفصل الأول «مرتبات ومخصصات» معظم الموارد وما يتبقى من فتات يوجَّه للخدمات. أما التنمية فلا تجد حظاً إلا عبر مشروعات تمولها الحكومة الاتحادية.

> الدولة في حاجة لمراجعة الحكم الاتحادي وهياكله، وصياغة رؤية وطنية للتنمية المتوازنة، وتوزيع مشروعات التنمية بعدالة، وإعادة النظر في قسمة الموارد لإزالة الشكوك عن تمييز تناله بعض الولايات على حساب أخرى، ورفع الغُبن عن من ظلمتهم الظروف الأمنية والطبيعية وسوء إدارة حكامهم عبر تدابير سياسية واقتصادية لضمان الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.