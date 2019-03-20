تيريزا ماي تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة بريكسيت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا من الاتحاد الأوروبي العمل بالمادة خمسين بشأن تمديد مهلة الخروج من الاتحاد حتى نهاية حزيران يونيو المقبل.
من جهتها قالت المفوضية الأوروبية إن الموعد المطلوب لا يتفق مع القوانين.
روسيا اليوم
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