تأجيل الانتخابات الرئاسية الأفغانية حتى سبتمبر

ونقلت محطة "1 تي في" التلفزيونية عن حواء علام نوريستاني، رئيسة لجنة الانتخابات، قولها إن الشفافية وتسجيل الناخبين كانتا الأسباب وراء الخطوة.
وكان مقرراً في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن يسعى فيها الرئيس الحالي أشرف غني لإعادة انتخابه، في 20 أبريل قبل تأجيلها إلى 20 يوليو، فيما تلقي لجنة الانتخابات باللائمة على المخاوف الأمنية وضيق وقت التحضير للانتخابات.
ولم تكن اللجنة لديها العدد الكافي من الموظفين حتى بداية مارس.
وكان جرى انتقاد الأعضاء السابقين على الانتخابات البرلمانية الفوضوية التي أجريت في أكتوبر.وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستجرى أيضاً انتخابات في سبتمبر لاختيار أعضاء المجلس البلدي والمقاعد البرلمانية في إقليم غزني.
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