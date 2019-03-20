السودان يحذر الشركات من التقدم بعطاءات في المربعات التي طرحتها مصر

حذّر الـسـودان كـافـة شـركـات الـطـاقـة والـتـعـديـن الـدولـيـة والإقـلـيـمـيـة مـن الـتـقـدم بـأي عـطـاءات في المـربـعـات(7) و(8) و(9) و(10)، وذلك بعد أن طرحت جمهورية مصر أمس “الثلاثاء” عـشـر مـربـعـات عـلـى الـبـحـر الأحـمـر في عـطـاء عـالمـي لـلـتـنـقـيـب عـن الـنـفـط والـغـاز والمـعـادن لـلإسـتـكـشـاف والإسـتـغـلال.

وذكرت المفوضية القومية للحدود في بيان بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن أي مـحـاولـة لـلإسـتـثـمـار فـي هذه المربعات أو إسـتـغـلالـهـا أو الإسـتـثـمـار قـي الإقـلـيـم الـبـري الـذي يـقـابـلـهـا يـعـرض هـذه الـشـركـات الـي المـسـاءلـة الـقـانـونـيـة، مبينة أنه سـبـق لـلـسـودان تحديد هذه المنطقة بواسطة وزارة النفط السودانية كمربع 16.

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وأكدت المفوضية أنه بـعـد مـراجـعـة خـطـوط الـطـول والـعـرض الـتـي تحـدد المـواقـع الجـغـرافـيـة لـهـذه المـربـعـات تـأكـد لها أن هـذه الخـارطـة قـد تـغـولـت عـلـي جـزء مـن إقـلـيـم الـسـودان الـواقـع تحـت سـيـادتـه في مـثـلـث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري.

وفنّدت المفوضية إسـتـنـاد الحـكـومـة المـصـريـة لـوفـاق 1899 معتبرة أنه لا يـصـح قـانـونـاً وفـق الـقـانـون الـدولـي ولا يـنـطـبـق هـنـا، فـهـو لـم يـكـن إتـفـاقـيـة دولـيـة أبـدأ بـلـسـان مـن وقعوه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)