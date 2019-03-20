شركة نفط متعددة الجنسيات تطلب التنقيب في البحر الأحمر

طلبت شركة “مروي” متعددة الجنسيات المحدودة، الدخول في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بمربع 15 بالبحر الأحمر والعمل داخل المياه، بينما رحب وزير النفط والغاز، إسحق بشير جماع، برغبة الشركة، وأكد أن الأبواب مفتوحة للراغبين في الاستثمار.

وقدم الوزير لدى لقائه بمكتبه يوم الأربعاء بوفد شركة “مروي” للنفط المحدودة، نبذة عن الفرص المتاحة للاستثمار بالبلاد.

وأكد بحسب الشروق – وفد الشركة رغبته في الاستثمار وتمويل المشروعات في السودان في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، من عمليات المنبع إلى المصب.

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وبحث اللقاء إمكانية العمل في مربع 15 بالبحر الأحمر والعمل داخل المياه، وأكد أعضاء الوفد رغبتهم في العمل في الحقول المنتجة كشركاء مع الشركات العاملة بالبلاد، مشيرين إلى قدرة الشركة على التعاون مع السودان على المستوى الأكاديمي والفني للنفط والغاز، من خلال الجامعات والمراكز البحثية العالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز.

جدير بالذكر أن شركة “مروي” للنفط المحدودة هي شركة متعددة الجنسيات مكونة من شركات “أمريكية ونرويجية وآسيوية”، وترأس الوفد السيدة أشول دينق، المديرة العامة بحضور السيد Tor Kragh Fosse المدير التنفيذي لشركة “كورنيا” النرويجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)