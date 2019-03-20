أيلا يطمئن على موقف الإمداد النفطي بالبلاد

اطمأن رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، على موقف الإمداد النفطي بالبلاد خلال لقائه بمكتبه، الأربعاء، وزير النفط والغاز إسحاق آدم بشير، والذي قال إنه أطلع رئيس الوزراء على جهود وزارته وسعيها لتوفير المشتقات البترولية بصورة منتظمة.

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وأبان بشير في تصريحات صحفية،بحسب وكالة السودان للأنباء – أن اللقاء تطرق إلى الترتيبات الجارية لضمان استدامة انسياب المشتقات النفطية، فضلاً عن العمل على زيادة الإنتاج في الحقول النفطية بالبلاد.

وأكد وزير النفط والغاز حرص وزارته على إزالة المعوقات كافة التي تواجه قطاع النفط حتى يضطلع بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)