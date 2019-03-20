مجلس الأحزاب يطالب الآلية الأفريقية بالدعوة لاستئناف التفاوض

طالب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا ثامبو مبيكي، بدعوة طرفي النزاع لاستئناف التفاوض للوصول إلى سلام دائم في السودان بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وشدد الأمين العام للمجلس عبود جابر، على أهمية تحقيق السلام في المرحلة الحالية عبر خطوات عملية تستند إلى تلاحم الشعب السوداني.

وأشار عبود بحسب وكالة السودان للأنباء إلى حاجة البلاد إلى جميع أبنائها دون استثناء بهدف تعزيز الجهود الوطنية المشتركة لتصب في صالح المواطنين.

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ورأى جابر أن مسؤول ملف السلام الحالي د. فيصل حسن إبراهيم، والقيادات العاملة معه قادرون على تجاوز العقبات في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تعمل لصالح السلم واستقرار القارة الأفريقية.

من جهة أخرى، قال عبود إن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية حدد أولوياته المساندة للرئاسة والأجهزة التنفيذية والمؤسسات لعبور تحديات المرحلة الحالية والوصول لتحقيق مطلوبات المواطنين.

وأشار إلى أن نشاطات وبرامج المجلس في الولايات تستوعب طاقات الشباب لإعمال خبراتهم في المسارات المختلفة وفق المواجهات والخطط الوطنية المجازة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)