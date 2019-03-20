محلية الخرطوم تنفذ حملة نظافة بميدان بري الدرايسة بأمر الطوارئ

نفذت السلطات بالخرطوم اليوم حملة كبرى للنظافة وإصحاح البيئة وفتح الطرق والإنارة وإزالة آثار الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المحلية.

وأكد معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم خلال وقوفه على العمل بمنطقة بري الدرايسة أن الحملة تجيء انفاذاً لقانون وأوامر الطوارئ الأخيرة والتي تشهدها البلاد في إطار تصحيح أوضاع النظافة وإصحاح البيئة وفتح الطرق التي أغلقت خلال الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن الحملة ستستهدف كل أحياء المحلية عبر عمل متواصل يستمر خلال الـ (24) ساعة يومياً بمشاركة جميع إدارات المحلية المختصة بجانب المشاركة المقدرة من القوات النظامية بمختلف قياداتها وأفرعها والتي ظلت تعمل جنباً إلى جنب مع المحلية في إطار تفعيل العمل الإيجابي والمسئولية المجتمعية تجاه أهالي الخرطوم.

وقال بحسب وكالة السودان للأنباء – إن منطقة البراري ستجد كل الاهتمام والرعاية خلال المرحلة المقبلة في جانب تجويد وتطوير خدمات النظافة والإنارة والأسواق ومصارف الأمطار بجانب مشروعات الخضرة والتجميل، مناشداً جميع أهالي البراري الاضطلاع بدور أكبر للخروج من الفترة السابقة برؤية أفضل تسهم مع المحلية في التطوير عبر تكامل الجهود الرامية لترقية جميع أحياء المحلية ومنطقة البراري بشكل أخص وفقاً للمشاركة الفاعلة من قطاعات الشباب والطلاب والمرأة الذين يعتبرون أحد ركائز العمل العام المهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)