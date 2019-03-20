المريخ يتعادل مع فاسل وإصابة الغربال

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 30 مشاهدة تعادل المريخ، سلبياً مع فاسل المغربي، في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس بمنتجع يايا فيلدج في إطار تحضيرات المريخ لمواجهة النجم الساحلي، يوم 29 مارس في إياب نصف نهائي كاس زايد. وقد شهدت المباراة إصابة المهاجم محمد عبدالرحمن الذي فشل في إكمال المباراة. ويؤدي مباراة ودية ثانية عصر السبت مع سانت جورج قبل العودة للخرطوم فجر الأحد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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