التاريخ: 20-مارس-2019
54 مشاهدة
كشفت حكومة ولاية غرب كردفان عن محاكمة أحد أصحاب المخابز بالسجن (3) سنوات لعدم إلتزامه بالأوزان المقررة للخبز ومخالفة قانون الطوارئ بهذا الشأن، في وقت أكدت فيه مواصلتها لمحاربة الفساد والمفسدين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين .
وأوضح عبد المنعم فضل المولى أمين الحكومة بالولاية في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الولاية تلتزم بتطبيق قانون الطوارئ ولا تتساهل في العقوبات التي تم الإعلان عنها في الحالات الإقتصادية ، مبيناً أنه تم القبض على صاحب مخبز لم يلتزم بالأوزان المقررة 70 جرام بالرغم من أن الدقيق مدعوم من الحكومة .
وأشار “فضل المولى” إلى أنه تمت محاكمة المتهم بالسجن تنفيذاً للقرارات التي جاءت في قانون الطوارئ مؤخراً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السجن (3) سنوات لصاحب مخبز لمخالفته أوزان الخبز بغرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.