السجن (3) سنوات لصاحب مخبز لمخالفته أوزان الخبز بغرب كردفان

كشفت حكومة ولاية غرب كردفان عن محاكمة أحد أصحاب المخابز بالسجن (3) سنوات لعدم إلتزامه بالأوزان المقررة للخبز ومخالفة قانون الطوارئ بهذا الشأن، في وقت أكدت فيه مواصلتها لمحاربة الفساد والمفسدين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين .

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وأوضح عبد المنعم فضل المولى أمين الحكومة بالولاية في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الولاية تلتزم بتطبيق قانون الطوارئ ولا تتساهل في العقوبات التي تم الإعلان عنها في الحالات الإقتصادية ، مبيناً أنه تم القبض على صاحب مخبز لم يلتزم بالأوزان المقررة 70 جرام بالرغم من أن الدقيق مدعوم من الحكومة .

وأشار “فضل المولى” إلى أنه تمت محاكمة المتهم بالسجن تنفيذاً للقرارات التي جاءت في قانون الطوارئ مؤخراً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)