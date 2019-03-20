الحكومة : تجاوز عدد مشتركي الهاتف الجوال بالبلاد الـ”30″ مليوناً

كشف جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني، عن تجاوز عدد مشتركي الهاتف الجوال الـ”30″ مليون شريحة نشطة بزيادة بلغت “5%” عن العام المنصرم 2018 وتجاوز عدد مشتركي الإنترنت 13 مليون مشترك.

ودعا وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، حسن إسماعيل، في لقائه مدير الجهاز، مصطفى عبدالحفيظ، للاعتماد على التخطيط السليم وتحديد الأولويات بما يمكّن كل مواطن من التمتع بحقه في النفاذ لخدمات الاتصالات أين ما كان بالجودة المطلوبة والقيمة المستطاعة.

وقال بحسب شبكة الشروق – إنهم سيعملون على تقديم أفكار جديدة لجذب وتشجيع الاستثمار في القطاع وتقديم الدعم السياسي وتوفير أكبر قدر من الحماية ضد المخاطر التي تهدد قطاع الاتصالات والبريد بالبلاد، والمضي قدماً على طريق التطور الذي ظل يشهده.

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يُشار إلى أن مدير الجهاز مصطفى عبدالحفيظ، قد أشار إلى التحديات التي تشمل التوسع في خدمات الهاتف الثابت وإتاحة السعات العريضة والتوسع في التغطية الجغرافية لخدمات الاتصالات بالاستعانة بالأقمار الصناعية.

وقد استعرض اللقاء إنجازات 2018 المتعلقة بإطلاق خدمات الجيل الرابع “4G” ومشروع إبصار للأشخاص ذوي الإعاقة، وإكمال مشروع تسجيل الشرائح وربطها بالرقم الوطني، وإنشاء “69” برج اتصالات بالمناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية لشركات الاتصالات بتكلفة فاقت الـ10 ملايين دولار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)