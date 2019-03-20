بالفيديو : صحفي مثير للجدل يشن هجوماً عنيفاً على حسين خوجلي ويقول إنه رمز لكل ممارسات فترة الإنقاذ

شن الصحفي المثير للجدل عمار محمد آدم هجوماً عنيفاً على الإعلامي حسين خوجلي وقال إنه يعتبر رمزاً لكل الممارسات التي تمت في فترة الإنقاذ بكل ما فيها مالياً وإعلامياً معتبراً حديثه الذي ساقه في الفيديو الأخير حديثاً مستفزاً .

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وأشار عمار إلى أن الإعلامي حسن خوجلي يمثل الإعلام الذي أدى إلى سقوط النظام الديمقراطي و بسببه فقدت الأمة السودانية الديمقراطية والحرية لمدة ثلاثين عاماً ، موضحاً بأن صحف الوان وحلمنتيش كانت تسخر من الجمعية التأسيسية والبرلمان في فترة الديمقراطية وكانت تهز من هيبة الحكومة حتى سقوط النظام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)