قيادي بتشريعي الخرطوم ينفي تعدِّيه على أراضٍ زراعية بـ (ود رملي)

أكّد القيادي بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، محمد سرور، أنّه لم يقم بالتّعدِّي على أيِّ أراضٍ زراعية بمشروع ود رملي في بحري، وقال إنّ كل ما يملكه مُسَجّلٌ بالوثائق والمُستندات القانونية، وشدّد سرور على أهمية مُعالجة المشاكل العالقة بالمشروع والمُتمثلة في النزاع الدائر حول بعض الأفدنة .

وطالب في حديث له أمس، وزارتي الصناعة والزراعة بالتدخل لتهدئة الأوضاع بالمشروع من خلال الإسراع بتكوين لجنة تسيير ومجلس مُنتخب للجمعية حتى يتمكّن المُساهمون فيها من إدارتها بالشكل المُناسب .

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وكان مُساهمون وبحسب صحيفة الصيحة، من جمعيّة ود رملي، اتّهموا “سرور” بالتعدي على أراضيهم الزراعية وإشعال فتيل الصِّراع بينهم وعددٍ من أصحاب السَّواقي، وطالبوا هيئة المساحة الاتحادية بالتدخل وإزالة التداخل في المساحات بإجراء مَسحٍ جَديدٍ على الأراضي الزراعية وإعطائهم حُقُوقهم المُتمثلة في مساحة (3.47) فداناً بالساقية (21) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)