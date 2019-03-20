المعارضة السودانية تعلن انسحابها من خارطة الطريق الموقعة مع الحكومة

أعلن تحالف نداء السودان المعارض؛ الانسحاب النهائي من خارطة الطريق الموقعة مع الحكومة السودانية في اديس ابابا 2016؛ واعتبرها وثيقة من الماضي وغير ملزمة له تماما.

وقال التحالف في البيان الختامي لاجتماعات باريس؛ اليوم الاربعاء؛ أن كل الحركات المسلحة المنضوية في التحالف قررت وقف كافة اشكال التفاوض مع الحكومة.

وأكد انه لاحوار ولاتفاوض مع حكومة الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ الا على اجراءات تنحيه وتسليم السلطة للشعب.

وقال التحالف أن كل المبادرات التي تطرحها الحكومة للحوار مع المعارضة مرفوضة؛ لانها تسعى لشق صف وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير؛ وشراء الوقت لتفادي مصيرها المحتوم.

وناقش المجتمعون من قادة المعارضة تطوير تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وتوسيعه وفق مبادرة تعمل على تحوله لجبهة تسقط النظام وتفكك دولة الشمولية.

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ودعا التحالف القوات المسلحة الى الانحياز إلى خيارات الجماهير و حماية الثوار؛ وأن تضطلع بمهامها الدستورية في حماية الوطن وإرادة الشعب السوداني.

وناقشت الاجتماعات موقف الإسلاميين الراغبين في التغيير والديمقراطية والمحاسبة والمنشقين عن النظام؛ وأكد المجتمعون بأن الثورة لا تحمل أجندة إقصائية بل هي ضد الإقصاء والشمولية.

ودعا المعارضة السودانية؛ المجتمع الدولي الى وقف الحوار الاستراتيجي مع الحكومة السودانية؛(بما فيها إجراءات رفع إسم النظام السوداني من قائمة الأنظمة الراعية للإرهاب)؛ودعم مطالب الشعب السوداني في تنحي الرئيس البشير ونظامه واقامة ترتيبات انتثالية ديمقراطية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماعات ممثلين لحكومات فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والنرويج والإتحاد الأوروبي.

ووقع تحالف نداء السودان الذي يضم الحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية - قطاع الشمال- وحزبي الأمة والمؤتمر السوداني؛ على خارطة طريق لحل الازمة في البلاد باديس ابابا في 2016؛ بوساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.