وجه رئيس الوزراء ؛ محمد طاهر ايلا؛ بتطبيق قانون الاستثمار على الشركات الاجنبية والمحلية المتقاعسة عن الإنتاج؛ وتنفيذ بنود الاتفاقيات لترقية الإنتاج والإحاطة الكاملة بالمنتج من الذهب وادخاله في الدورة الاقتصادية. واشار لدى لقائه اليوم الاربعاء وزير المعادن؛ محمد ابوفاطمة؛ إلى ضرورة التركيز في البحث والاستكشاف عن المعادن الأخرى. ودعا رئيس الوزراء الى توفير المعينات اللازمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه قال ابوفاطمة أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود للحفاظ علي البيئة وسلامة المعدنين في مواقع التعدين عن الذهب بالمناطق المختلفة بالبلاد. وأضاف خطة الوزارة التركيز على تخريط البلاد وتوفير المعينات اللازمة لزيادة الإنتاج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بتطبيق قانون الاستثمار على شركات التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.