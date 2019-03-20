شركة متعددة الجنسيات تبدي رغبتها الاستثمار في النفط بالسودان



أعلنت شركة نفط متعددة الجنسيات (امريكية ونرويجية وآسيوية) رغبتها الاستثمار في مجال الاستكشاف والانتاج النفطي بالسودان؛ في مربع 15 بالبحر الاحمر والعمل داخل المياه. أعلنت شركة نفط متعددة الجنسيات (امريكية ونرويجية وآسيوية) رغبتها الاستثمار في مجال الاستكشاف والانتاج النفطي بالسودان؛ في مربع 15 بالبحر الاحمر والعمل داخل المياه. وقال وزير النفط والغاز اسحق ادم جماع لدى لقاءه بمكتبه اليومالاربعاء وفد شركة مروي للنفط المحدودة؛ أن الابواب مفتوحه للراغبين في الاستثمار بالسودان . وأكد وفد الشركة رغبته في الاستثمار وتمويل المشروعات في السودان في مجال الاستكشاف والانتاج النفطي من عمليات المنبع الي المصب. وقالت المدير العام للشركة شول دينق؛ لدينا الرغبة العمل في الحقول المنتجه كشركاء مع الشركات العامله بالسودان؛ بجانب التعاون على المستوى الاكاديمي والفني للنفط والغاز من خلال الجامعات والمراكز البحثية العالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز .



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