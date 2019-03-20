موجز "السودان 365".. محادثات سرية.. ومسئول جديد بإعلام الرئاسة

خلال الساعات الماضية، شهد السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

مفاجأة بشأن السودان.. الكشف عن محادثات سرية تجري في "تكتم شديد"

نقلت صحيفة سودانية، عن مصدر "عليم"، تفاصيل محادثات بين أطراف سودانية، للترتيب لرؤية يتم طرحها للفترة المقبلة في السودان.

وقال المصدر لصحيفة "التغيير" إن المحادثات تتم في سرية، بطلب من إدارة المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني المعروف "شاتام هاوس" الذي أبلغ المشاركين بعدم الإفصاح عن الدعوة للمشاركة ولا عما يدور في المحادثات، وفقا للصحيفة.

وقال المصدر إن "الجلسة كانت بإدارة المعهد، حضرها رجال الأعمال الكبار المعروفين في السودان، ومدير شركة اتصالات كبرى مقرب من الحكومة، وسياسي يساري أبعد من الحزب الشيوعي مؤخرا، وشخصيات أمنية وناشطين سياسيين".

وأشار إلى أن "المحادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تركزت على قضايا اقتصادية، وتطرقت للأسباب الحقيقة للأزمة الاقتصادية الحالية، والرؤية الأمثل لإدارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية وفي المستقبل".

وأضاف: "وبعثت الجلسة برسائل تطمين لرجال الأعمال بأن أموالهم واستثماراتهم لن تتأثر بالفترة الانتقالية، وأنهم سيشاركوا في وضع السياسات في المرحلة المقبلة".

تعيين "قبيس" مديرا للإعلام برئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء قرارا جمهوريا بتعيين؛ قبيس احمد المصطفي مديرا للإدارة العامة للشؤون الإعلامية برئاسة الجمهورية.

وشغل قبيس مناصب عليا في قطاع الاعلام بحزب المؤتمر الوطني؛ ومديرا عاما لصحيفة الرأي العام المملوكة للحزب.

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العفو الدولية: حالة الطوارئ تزيد من العنف المفرط ضد المحتجين

أطلقت منظمة العفو الدولية؛ حملة لوقف العنف المفرط الذي تستخدمه الحكومة السودانية لقمع المحتجين؛ وطالبت السماح بحرية التعبير والنظر في المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأبدت تخوفها من أن يتصاعد استخدام العنف المفرط بصورة اشد بعد اعلان الرئيس السوداني؛ عمر البشير حالة الطوارئ؛ الذي منح قوات الأمن سلطات شاملة لاعتقال الاشخاص ومداهمة المنازل وتقييد حركة المواطنيين.

وأكدت المنظمة مقتل 45 شخصا وإصابة المئات واعتقال الالاف خلال حملة القمع الحكومي ضد المحتجين السلميين.

وقالت في بيان اليوم الاربعاء أن المئات من الاطباء والمعلمين والصحفيين والمهنيين خرجوا الى الشوارع في اكبر احتجاجات منذ تولي الرئيس عمر البشير السلطة قبل 30 عاما.

واضافت بدأت الاحتجاجات بمطالب انهاء الازمة الاقتصادية التي ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص السيولة النقدية.

واشارت المنظمة الى أن السلطات الامنية ردت باستخدام القوة المفرطة من بدء الاحتجاجات في ديسمبر العام الماضي؛ فاطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على حشود المحتجين؛ وحتى المصابين تعرضوا للاعتداء في المستشفيات أثناء تلقي العلاج.

الاحتجاجات تكلف خزينة الدولة 24 مليار جنيه

تشير التقديرات الأولية الى أن حجم الأعباء المالية للدولة في مواجهة الإحتجاجات منذ ديسمبر الماضي؛ تتجاوز 24 مليار جنيه سوداني؛ وسط توقعات أن تؤدي هذه الخسائر الى عجز في موازنة العام 2019.

وقالت تقارير صحفية منسوبة لوزير المالية الاسبق؛ التجاني الطيب؛ قوله "ان استمرار الاحتجاجات سيضع الموازنة في عدم الواقعية؛ وسيكون له انعكاسات تؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي".

واشار التجاني الى ازمة السيولة التي تعايشها البلاد أكبر من مجرد طباعة فئات نقدية جديدة؛ وقال ان الحكومة تتكتم على تعثر البنوك الامر الذي يجعل الازمة تتفاقم وتستعصي على الحل.