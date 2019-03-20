إيران تنفى اختراق هاتف المنافس الرئيسى لنتنياهو فى الانتخابات الإسرائيلية

ونشر حزب ليكود الذى ينتمى له نتنياهو النبأ مرارا فى محاولة لتصوير جانتس، القائد السابق للقوات المسلحة الإسرائيلية، باعتباره ضعيفا فيما يتعلق بالأمن وربما عرضة للابتزاز.
وأكد جانتس أن هاتفه تعرض للاختراق لكنه قال إنه لم يكن يضم أى معلومات حساسة. ولم يحمل إيران مسؤولية الاختراق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بهرام قاسمى المتحدث باسم الخارجية رده على سؤال عن التقرير قائلا "مسؤولو النظام الإسرائيلى اعتادوا منذ فترة طويلة على نشر الأكاذيب".
وأضاف "يستخدمون أدواتهم الدعائية لربط أى حدث فى العالم بإيران"، وتابع قاسمى أن المزاعم جزء من "حرب نفسية" تشنها إسرائيل بهدف تأجيج العداء. والخصمان اللدودان منخرطان منذ فترة طويلة فى حرب بالوكالة، إذ يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل والولايات المتحدة نشرتا برنامج ستوكسنت الخبيث الذى كُشف النقاب عنه فى 2010 والذى خرب مكونات البرنامج النووى الإيراني.
وأظهر تقرير خاص نشرته رويترز فى نوفمبر أن متسللين إيرانيين كانوا وراء عدة هجمات إلكترونية وحملات تضليل على الانترنت فى السنوات الأخيرة إذ تحاول إيران تعزيز نفوذها فى الشرق الأوسط وخارجه.
كما نفى قاسمى كذلك تقارير نشرتها وسائل إعلام أسترالية فى فبراير عن محاولات جرت انطلاقا من إيران لاختراق شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الاسترالي.
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