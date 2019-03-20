نائب رئيس الوزراء الجزائرى يكشف مفاجأة عن بوتفليقة

وقال فى مؤتمر صحفى فى برلين، إن الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتى طرحها بوتفليقة فى 11 مارس تقضى بعدم ترشح الرئيس فى أى انتخابات جديدة وبأن الندوة الوطنية الجامعة هى التى ستحدد موعد هذه الانتخابات.
وأضاف أنه فور انعقاد هذه الندوة، ووضع دستور جديد ستجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهى عهدة بوتفليقة، ويتم تسليم الرئاسة لمن انتخبه الشعب.
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