رسميًا.. بيرت فان مارفيك مديرًا فنيًا لمنتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفنى السابق لمنتخب السعودية لتدريب المنتخب الأول خلفا للإيطالي ألبرتو زاكيروني.

وتمت إقالة الإيطالى زاكيروني من تدريب منتخب الإمارات بعد نهاية بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير وفبراير الماضيين، والتي وصل فيها "الأبيض" إلى الدور نصف النهائي.

ونشر الاتحاد بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه التعاقد مع المدرب الهولندي الشهير على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا على هامش ودية الإمارات والسعودية وسيتم الكشف خلاله عن كل تفاصيل التعاقد.

ويستعد المنتخب الإماراتي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يستمر المدرب الهولندي فى قيادة المنتخب الإماراتي حتى بطولة كأس العالم 2022.

وكان فان مارفيك نجح فى قيادة منتخب السعودية للصعود إلى بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى فى روسيا للمرة الأولى منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى ألمانيا.