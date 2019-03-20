الجنائية الدولية تقضى بـالسجن مدى الحياة على "سفاح البوسنة" رادوفان كاراديتش

وحُكم على كاراديتش (73 عاما) بالسجن 40 عاما فى عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبى مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.
وأدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).
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