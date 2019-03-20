بشائر سارة للاقتصاد السوداني (تقرير)

عدة بشائر طرأت على الاقتصاد السوداني خلال الساعات الماضية، يمكن أن تساهم في تطوير الوضع الاقتصادي المتفاقم في البلاد، والذي نتج عنه انطلاق التظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير.

وصلت شحنة جديدة من النقود إلى السودان، عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وتبلغ مليار و200 مليون جنيه من فئة المئة جنيه، تمت طباعتها في الخارج.

وتوقعت مصادر حكومية مطلعة، وصول شحنة أخرى تبلغ مليارين و500 مليون جنيه لاحقا عبر مطار الخرطوم، بعد الانتهاء من طباعتها، ما يسهم في توفير سيولة نقدية في الصرافات والبنوك وتلبية احتياجات المواطنين.

وطرح البنك المركزي السوداني، فئات جديدة بقيمة 100 و200 و500 جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة توفير السيولة بصورة نهائية بحلول أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، قالت السلطات السودانية إن الخرطوم وقعت اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، في ظل سعي الحكومة الحثيث للتعامل مع أزمة اقتصادية واحتجاجات مستمرة في الشوارع منذ نحو ثلاثة أشهر.

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وقالت وزارة المالية في بيان إنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لدعم ميزان المدفوعات.

ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضا أبوظبي.

وكشف بنك السودان المركزي عن شكل ومواصفات الورقة النقدية فئة (500) جنيه والتى ستصدر أواخر مارس الجاري، ونبه المواطنين الى العلامات التأمينية للفئة الجديدة.

ومنذ مطلع أكتوبر من العام الماضي أعلن بنك السودان الشروع في طباعة فئة 100 جنيه للمرة الأولى، وبالفعل تم طرح هذه الفئة على الجمهور، على أن تعقبها طباعة فئتي 200 و500 جنيه.

وونبه المواطنين أن الفئة تحمل المواصفات والألوان والعلامات التأمينية المصاحبة ، حيث يحوي مضمون الورقة الاتصالات والصناعة، واللون الأساسي للورقة هو البنفسجي، والعلامة المائية (صقر الجديان)، وتتضمن الواجهة صور برج الاتصالات وقمر صناعي، ويظهر الرقم (500) أعلى اليسار وأدنى اليمين ، وتظهرعلامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة، وأوضح البنك أن النظائر المطابقة (تروس) والملمس الخشن للورقة على صورة برج الاتصالات والقمر الصناعي وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني).