ويرى "سيسيلين" أن الشبكة الاجتماعية لم تستغل قوتها فى جمع البيانات ومشاركتها من خلال وسائل مشكوك فيها فحسب، بل حاولت "إعاقة" المشرفين و "تشويه" النقاد، أثناء الانخراط فى حملات الإنكار والاعتذار، التى لم تحقق سوى القليل.
وجادل سيسيلين أيضا أن FTC لم تكن تؤدى وظيفتها، إذ حذرالمدافعون لسنوات من أن فيس بوك كان ينتهك على الأرجح قرار الموافقة على خصوصية FTC لعام 2011، لكن اللجنة لم تنفذ هذا الأمر.
وأضاف سيسيلين أن FTC لم تمنع عمليات الاستحواذ على انستجرام وواتس آب، التى ساعدت فيس بوك على "توسيع سيطرتها".
وقال أيضا أن فيس بوك قد يكون خنق الابتكار، إذ اشترى شركات ناشئة واعدة مثل tbh فقط لإغلاقها فى وقت لاحق، وحظر Vine لمنع خدمة الفيديو على تويتر من تحقيق مكاسب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي يدعو للتحقيق مع فيس بوك بتهمة الاحتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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