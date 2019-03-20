الأولمبي السودان في تحد جديد أمام كينيا

يسعى منتخب الأولمبي، للتقدم خطوة جديدة في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك حين يستضيف نظيره الكيني، بالجولة الأولى من المرحلة الثانية للتصفيات، اليوم الأربعاء، بإستاد المريخ.

وتأهل رديف صقور الجديان للمرحلة الثانية من التصفيات، بعد تخطيه، في نوفمبر الماضي نظيره منتخب سيشيل بالتعادل معه (1/1) في المباراة الأولى، ثم الفوز عليه في الخرطوم بهدف.

وخاض المنتخب السوداني وديتين، وتعادل فيهما، أمام نظيره جنوب السودان بنتيجة (1/1)، والثانية أمام فريق من اللاعبين الأجانب المتواجدين بمصر للاختبار بالأندية المصرية.

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ويعتمد منتخب السودان على لاعبين جيدين من بطولة الدوري السوداني الممتاز، وعلى رأسهم المهاجمين وليد الشعلة وولاء الدين موسى “الهلال”، ووليد إبراهيم “الأهلي الخرطوم” ولاعب المحور عمار طيفور، وصانع الألعاب حسن متوكل.

أما المنتخب الأولمبي الكيني، فقد تخطى في المرحلة التمهيدية، موريشوس، بالفوز عليه ذهابا وإيابا، بنتيجة (3/1) في المباراة الأولى، و(5/1) في مباراة العودة بنيروبي.

وبدأ المنتخب الكيني إعداده لمواجهة السودان قبل 9 أيام، تحت إشراف مديره الفني الكيني المعروف فرانسيس كيمانزي، ودخل معسكرًا مغلقًا قبل وصوله السودان، أمس الإثنين.

يذكر أن الفائز بمجموع مباراتي الأولمبي السوداني ونظيره الكيني، سوف يواجه في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا أولمبياد طوكيو ، المنتخب الأولمبي النيجيري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)