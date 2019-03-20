التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 171 مشاهدة نشبت أزمة جديدة في اتحاد الكرة، بسبب كاميرات مراقبة تم تركيبها في مباني اتحاد الكرة، بمبلغ (5) ألف دولار بدون علم اللجنة المالية لاتحاد الكرة، وعلمت مصادر أن أعضاء الاتحاد واللجنة المالية تفاجؤوا بحضور فنيين لتركيب كاميرات مراقبة داخل مبنى الاتحاد، تم شراءها بواسطة أحد الموظفين دون علم اللجنة المالية، ودون تكوين لجنة مشتروات بمبلغ (5) ألف دولار، وأثار الأمر أزمة كبيرة داخل مباني اتحاد الكرة، وقرر عدد من الأعضاء حسب صحيفة الصدى، إثارة الأمر في اجتماع مجلس الإدارة القادم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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